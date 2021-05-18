Варшава, 18 мая, 2021, 13:45 — ИА Регнум. 18 мая заместитель министра развития, труда и технологий Польши Анна Корнецкая рассказала в интервью Polskie Radio, что правительство республики подготовило законопроект о дополнительной помощи для многодетных семей при покупке жилья.

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«Одним из столпов обновленного курса правящей партии выступает повышение доступности социального жилья. В контексте реализации данной задачи мы разработали проект по дополнительной помощи для тех, кто нуждается в собственном жилье — для многодетных семей. При условии, если в семье три и более несовершеннолетних ребенка, и эта семья не имеет в собственности достаточной жилплощади, они смогут получить при покупке жилья помощь в размере 100 тысяч злотых (22 тысячи евро)», — заявила Корнецкая.

Чиновник напомнила, что в настоящее время многодетные семьи имеют лишь повышенное социальное пособие на детей, а также право на льготные условия кредита.

«Необходимо повышать социальные стандарты», — подчеркнула Корнецкая.

Подготовленный правительством законопроект может быть принять лишь после того, как будет получено одобрение в Сейме. Процедура проводится путем голосования депутатов.