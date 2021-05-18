Калуга, 18 мая 2021, 13:49 — REGNUM Губернатор Калужской Владислав Шапша принял отставку министра регионального здравоохранения Алана Цкаева, сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

Бывший министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев
Бывший министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев
Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»
«Алан Юрьевич сам обратился ко мне с этой просьбой. Прошло чуть больше года с момента, когда я предложил ему занять эту должность. Тогда, в условиях усиливающейся пандемии коронавируса, его опыт как специалиста, всю жизнь работающего в экстренных ситуациях, был незаменим. И данное решение полностью себя оправдало. Алану Юрьевичу удалось очень быстро перестроить систему здравоохранения Калужской области и адаптировать ее под новые задачи. Выполнив их, Алан Юрьевич посчитал, что будет правильным вернуться на прежнее место работы. Я благодарю Алана Юрьевича Цкаева за труд. В ближайшее время он вернется к работе в качестве главного врача больницы скорой медицинской помощи Калужской области», — написал в соцсетях Владислав Шапша.

Ранее, до назначения на министерский пост в апреле 2020 года, Алан Цкаев возглавлял калужскую клинически больницу скорой медпомощи. Его внезапное прошение об отставке с должности министра здравоохранения Калужской области ряд местных СМИ связывают с критикой губернатора по низким темпам вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

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