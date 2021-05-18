Калуга, 18 мая, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Губернатор Калужской Владислав Шапша принял отставку министра регионального здравоохранения Алана Цкаева, сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Бывший министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев

«Алан Юрьевич сам обратился ко мне с этой просьбой. Прошло чуть больше года с момента, когда я предложил ему занять эту должность. Тогда, в условиях усиливающейся пандемии коронавируса, его опыт как специалиста, всю жизнь работающего в экстренных ситуациях, был незаменим. И данное решение полностью себя оправдало. Алану Юрьевичу удалось очень быстро перестроить систему здравоохранения Калужской области и адаптировать ее под новые задачи. Выполнив их, Алан Юрьевич посчитал, что будет правильным вернуться на прежнее место работы. Я благодарю Алана Юрьевича Цкаева за труд. В ближайшее время он вернется к работе в качестве главного врача больницы скорой медицинской помощи Калужской области», — написал в соцсетях Владислав Шапша.

Ранее, до назначения на министерский пост в апреле 2020 года, Алан Цкаев возглавлял калужскую клинически больницу скорой медпомощи. Его внезапное прошение об отставке с должности министра здравоохранения Калужской области ряд местных СМИ связывают с критикой губернатора по низким темпам вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.