Москва, 18 мая, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский, который в апреле текущего года заменил на этом посту Владимира Мартыняка, 18 мая в Кремле вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Polskie Radio.

Ministry of Foreign Affairs of Poland Кшиштоф Краевский

«Нормализация отношений Польши и России возможна только при равном диалоге и взаимном уважении. И моя миссия в новой должности заключается в том, чтобы искать возможности для этого. Отношения между сторонами должны быть и могут быть лучше, чем есть», — заявил журналистам Краевский.

После сегодняшней церемонии верительных грамот посол Польши намерен отметить 101-ю годовщину со дня рождения Папы Римского Иоанна Павла II возложением цветов к его памятнику во дворе Московской библиотеки иностранной литературы.