Москва, 18 мая, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Россия продолжит помогать достижению справедливой договорённости по приднестровскому урегулированию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 18 мая на церемонии вручения верительных грамот новых послов в Кремле.

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«Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом, надежном, гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы», — сказал глава Российского государства.

Путин напомнил, что российско-молдавские отношения основаны на традициях дружбы и общих духовных ценностях народов. В 2021 году двустороннему договору о дружбе и сотрудничестве исполняется 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, статус Приднестровья не урегулирован до настоящего момента, международное сообщество не признаёт республику, а Молдавия считает её своей частью. Кишинёв согласен наделить Приднестровье статусом особого автономно-территориального образования в составе страны, Россия выступает за предоставление Приднестровью особого статуса в составе Молдавии.

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