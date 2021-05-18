Москва, 18 мая, 2021, 13:43 — ИА Регнум. На майские праздники самыми популярными местами отдыха в России стали курорты Краснодарского края и Крым. Об этом 18 мая сообщила исполнительного директора ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Воронцовский дворец в Алупке. Крым

В то же время рост спроса на отдых происходил повсеместно на территории всей страны, добавила представитель туриндустрии.

«Майские праздники оказались очень успешными. Хиты продаж — Краснодарский край и Крым. Но позитивная динамика была во всех регионах на майские праздники», — сказала Ломидзе.