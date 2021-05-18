Москва, 18 мая, 2021, 13:38 — ИА Регнум. СписокнедружественныхРоссиигосударствнужно держать «для внутреннего использования«, то есть длявключения в отношении фигурирующих в нём государств механизмов противодействия и «принуждения к дружбе», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 мая, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

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Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что Россия не хотела бы, чтобы список недружественных государств становился «безразмерным». Но этот список, в котором сейчас числятся США и Чехия, может расширяться, отметил он.

« Утверждённый правительством России перечень недружественных государств обязательно будет дополнен. Это стоило бы сделать уже сейчас, но если этого в ближайшее время сделано не будет, то сама жизнь, антироссийские действия соответствующих столиц побудят это сделать.

Недружественной России уже давно является политика Литвы, Латвии и Эстонии, Польши, Великобритании. Украина после 2014 года здесь вообще в «передовиках». Такой политика их правительств будет оставаться ещё продолжительное время.

Впрочем, в случае с Великобританией тут дело точно не именно в нынешнем правительстве — это исконно враждебная России страна. В эту же категорию я отнёс бы и Польшу, хотя краткий период её пребывания в социалистическом содружестве говорит о том, что и эта болезнь лечится. С Литвой, Латвией, Эстонией и Чехией разворот к добрососедству вполне может иметь место. Некоторые надежды на это сохраняются и в случае с Украиной.

Что же до США, то это вообще отдельная категория, это сверхдержава, которая, как это ни покажется странным, многого себе позволить в международных делах не может. Если она сейчас позволяет себе враждебность к России, то это только в силу того, что мы пока ещё не смогли доходчиво объяснить Вашингтону неприемлемые для него последствия такой враждебности.