Карпинск, Свердловская область, , 13:50 — REGNUM Карпинский городской суд (Свердловская область) приговорил гендиректора одной из транспортных компаний Валерия С. к четырём годам колонии общего режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Руководителя фирмы признали виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Было выявлено, что С. предоставлял заведомо ложные сведения о количестве перевезённых граждан-льготников. Гендиректор похитил 13,1 млн руб. бюджетных средств.

Суд учёл тот факт, что в действиях руководителя имелся рецидив. С. ранее был замначальника исправительной колонии, его осудили за мошенничество.

Также с осуждённого взыскали материальный ущерб в пользу регионального минсоцполитики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-начальнику исправительной колонии № 12 (Нижний Тагил, Свердловская область) Игорю Панкратову дали пять лет колонии общего режима за мошенничество в крупном размере и растрату.

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