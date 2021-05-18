18 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили нападение на блогеров в Санкт-Петербурге, снимавших видео с извращениями на детской площадке.

Елизавета Коробова, , 14:39 — REGNUM Видеозапись, распространившая в соцсетях, на которой запечатлено, как в Санкт-Петербурге двое мужчин набросились на парней, снимавших ролик для TikTok в юбках, на высоких каблуках и с ярким макияжем прямо на детской площадке, вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 18 мая в социальной сети Facebook.

Бартоломеус Шпрангер . Геракл и Омфала (фрагмент)

«Есть лес, горы, вот туда, подальше от людей, и снимайте себе, сколько хотите. Я бы, если честно, ввела законодательные фильтры на этот весь кошмар», — пишет Елена Ч.

Многие пользователи не стали осуждать физическое насилие в отношении TikTok-блогеров, а наоборот, крайне положительно отнеслись к методу предотвращения извращений на детской площадке.

«Молодец парень, что навалял им. В армию их надо. В самые суровые войска, к самому злому прапору! Всю дурь из башки вынесет, да и мышцы подкачают, а то как глисты выглядят», — поделилась своим мнением Olga K.

Некоторые комментаторы считают, что если пострадавшие из-за нападения решат обратиться в органы правопорядка, то пусть явятся на судебный процесс в том же виде, в котором их и избили.

«Молодцы тиктокеры, пишите заявление в полицию. Только пусть из образа не выходят! В таком виде на заседаниях суда пусть присутствуют обязательно!» — написала Ольга С.

Часть людей уверена, что подобные тенденции с извращениями стали популярны на Западе и потихоньку проникают на территорию Российской Федерации, травмируя сознание наших детей.

«Когда смотришь на Запад, кажется, что это далеко. Страшно, что эта гадость подбирается и к нам. Там же целая компания таких людей. И ничего не делается, чтобы такое поведение запрещать», — указала Екатерина Ж.

В Санкт-Петербурге избили блогеров, снимавших видео на детской площадке Цитаата из видео на YouTube

Ряд пользователей заметил, что в тех же США крайне жёстко подходят к безопасности детей в общественных местах. Люди уверены, что если бы блогеры попытались снять то же самое в Америке, то оказались бы в тюрьме.

«В Америке никто без ребёнка не смог бы пройти на детскую площадку. Там за этим очень строго следят и не дают разного рода педофилам и извращенцам получать доступ к детям», — отметила Ludmila B.

Нашлись и те, которые оказались рады, что среди прохожих оказались люди с ценностями. Эти люди просто не смогли пройти мимо извращений на детской площадке.

«Почитал комментарии и немного успокоился. Никто никого гомофобом не назвал, никто не возмутился «противоправными» действиями настоящего мужика. Слава Богу, что на моей Родине эта дрянь всякая «толерантная» ещё не доминирует», — поделился своим мнением Алексей С.

Напомним, 16 мая в социальных сетях стала распространяться видеозапись, на которой запечатлено, как в Санкт-Петербурге двое мужчин набросились на парней, снимавших ролик для TikTok в юбках, на высоких каблуках и с ярким макияжем прямо на детской площадке.