Казань, 18 мая, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В казанском парке «Русско-Немецкая Швейцария» на 10 из 30 гектарах разрослось опасное растение — борщевик Сосновского. На борьбу с ним в рамках экологической акции приглашают горожан 23 мая. Первая акция прошла 24 апреля.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Борщевик

По словам экологов, борьба с борщевиком — трудоемкая работа, ее нужно проводить регулярно. Растение снова стало произрастать на тех участках, где в апреле его выкопали. Тогда за три часа было собрано около 30 мешков растения с площади в три сотки. За один раз избавиться от растения невозможно, оно быстро разрастается и способно распространить до 20 тыс. семян, которые могут взойти в течение семи лет.

К участию в экологической акции приглашаются все желающие. Сбор активистов состоится в 11:00 (мск) на улице Бари Галеева, 16. Горожанам необходимо прийти в закрытой одежде, а инвентарь и перчатки выдадут на месте. Мероприятие приурочено к Международному дню биологического разнообразия и пройдет сразу в нескольких регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, группа российских учёных разработала систему автоматического обнаружения борщевика с использованием беспилотников и технологий искусственного интеллекта.

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