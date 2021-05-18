Москва, 18 мая, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Спрос на отдых в России резко вырос в период майских праздников. Об этом 18 мая сообщила исполнительного директора ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

«Майские праздники прошли на удивление прекрасно», — сказала представитель туриндустрии.

По ее словам, в отрасли ожидали роста спроса, но не думали, что он окажется настолько большим.

«Было понятно, что динамика будет позитивной, но плюс 70%, как продемонстрировал Крым, и плюс 50% по курортам Краснодарского края — это феноменальный успех», — отметила Ломидзе.