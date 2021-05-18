Архангельск, , 13:33 — REGNUM В Архангельской области зарегистрирован очередной случай мошенничества на крупную сумму. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, на этот раз жертвой преступников стал житель Северодвинска.

«Неизвестный, представившись жителю Северодвинска сотрудником службы безопасности одного из кредитных учреждений, под предлогом предотвращения хищения денежных средств, убедил через приложение «мобильный банк», а затем и банкомат перевести 6 000 долларов США и 1 млн. рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, жертвой мошенников стал чиновник из правительства Архангельской области.