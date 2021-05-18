Москва, , 13:33 — REGNUM В НИЦ «Курчатовский институт» 18 мая состоялась церемония запуска мегаустановки токамак Т-15МД.

В церемонии запуска принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он нажал на символическую кнопку, давшую сигнал к началу работы установки.

Как сообщается в материалах пресс-службы правительства РФ, мегаустановка токамак Т-15МД создана в рамках госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». Она необходима для развития школы термоядерных исследований и реализации национальной программы по термоядерному синтезу.

«Токамак Т-15МД (тороидальная камера с магнитными катушками) — модифицированная версия реактора Т-15, работавшего в Курчатовском институте с конца 1980-х, и первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России», — рассказали в правительстве.

Уникальность установки заключается в сочетании высокой мощности и компактных размеров. Это позволили новые технологии, разработанные в НИЦ.