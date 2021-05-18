Москва, , 13:32 — REGNUM Очередной раз рынок недвижимости жилья в России хотят «разогреть» — не более того, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Институт земельного права» Фёдор Левов.

«Сейчас на рынке недвижимости наблюдается отложенный спрос. Потребность в жилище есть и будет. Улучшить свои жилищные условия хочет каждая вторая семья в России.

При этом самый главный вопрос — под силу ли людям «потянуть» покупку квартиры? Ипотеку по ставке 6%?

На фоне общего падения доходов, массового увольнения, думаю вряд ли. Падение цен на рынке жилья — это закономерность. Слишком долго цены держаться на запредельно высокой отметке.

Москва не только самый дорогой в мире город по ценам на товары для населения, но и самый дорогой по ценам на жильё. Это просто нонсенс.

Глобальное падение цен предсказывают вот уже который год подряд. Однако пока есть возможность у населения платить, то ждать падение цен не стоит.

Но такая ситуация не может длиться долго. Скорее всего, что рынок жилья в России ждет ровно та же участь, что и рынок жилья в Японии в 70-х годах прошлого века, когда цены упали одномоментно на 30−50%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сдержать в России рост цен на жилье можно только при серьезной государственной поддержке, заявила старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина.

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