18 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 14:40 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он проклял австрийское правительство, вывесившее израильский флаг на здании администрации канцлера, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 мая в социальной сети Facebook.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Своеобразное у них отношение к другим: всегда, когда что-то происходит не по их сценарию, так сразу посыпают проклятиями. Но если вдруг что-то налаживается в отношениях, так сразу всё забывается», — указала Елена М.

Многие пользователи считают, что мир потихоньку скатывается в какое-то безумие, и руководители стран начинают сыпать друг в друга проклятиями.

«Публичный человек, и вдруг проклятья, это как то не по-мусульмански. Что хотят, то и делают на своей территории. Мир словно взбесился, причём весь!» — отметила Елена Б.

Израильские ВВС Defence.gov

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что слишком серьезно слова Эрдогана воспринимать не стоит, потому что он часто делает резкие высказывания и призывы, но они слишком редко доходят до буквального воспроизведения.

«Правительство Австрии теперь по ночам не спит, бедолага Эрдоган мечется от Америки до России и Европы, не знает, с кем дружить, с кем воевать. Но пока он только гавкает, как цепной пёс, и потихоньку поддерживает террористов, скупает по дешёвке нефть у них же, изредка нападает на курдов исподтишка, пока весь мир пытается решить более глобальные проблемы. Короче, Эрдоган пытается быть царьком на Ближнем Востоке, но пока много разговоров и очень мало дела», — поделился своим мнением Denis S.

Часть людей убеждена, что Эрдоган попросту погряз в своих амбициях, и он не отдаёт себе отчёта в том, что его страна является лишь частью европейской вотчины Соединённых Штатов, и Турции уготована конкретная роль во всём этом процессе.

«Кто бы что ни бормотал, всё останется как есть! У Эрдогана амбиции, видит себя падишахом, как во времена империи. Вот и пытается собрать якобы свои земли. А ничего, что Палестину финансирует Евросоюз вместе с США? Это же его друзья!» — пишет Vanda N.

Отдельные пользователи напомнили, что ещё совсем недавно сама Турция принимала активное участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Теперь же, отмечают люди, Турция решила сама упрекать других в подобных мерах.

«Очень интересно, вот когда Турция помогала Азербайджану в Нагорном Карабахе, все молчали, не возмущались, но как только тронули Палестину, все вдруг проснулись. Ну и как тут не упрекнуть в двойных стандартах?» — написала Нина С.

Турецкие военные на территории Азербайджана Mod.gov.az

Нашлись и те, которые убеждены, что слова Эрдогана в скором будущем обязательно ему аукнутся, и уже самой Турции придётся выслушивать в свою сторону нескончаемый поток проклятий.

«У проклятий есть особенность — они возвращаются к тому, кто их изрёк. Вы и ваши потомки настолько запятнаны чужой кровью, что кому-кому, но точно не вам проклинать кого-то», — считает Лилит П.

Напомним, 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, выступая в Анкаре, в котором он проклял австрийское правительство, вывесившее израильский флаг на здании администрации канцлера.