Белгород, , 13:33 — REGNUM В Белгородской области 18 мая подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровел ещё 71 пациент, летальную статистику пополнили два пенсионера. На вакцинацию от COVID-19 записались 3 593 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 37 989 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 33 527 человек. Госпитализированы в стационары 929 пациентов, лечатся амбулаторно 2865 граждан, на самоизоляции находится 10 281 житель региона. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 668 человек.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 259 862 заявки. Двукратные прививки получили 194 919 человек.