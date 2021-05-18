Москва, , 13:30 — REGNUM Россия заинтересована в сотрудничестве с иностранными партнёрами в борьбе с коронавирусом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 18 мая во время выступления перед послами других государств.

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в России уже созданы три эффективные вакцины от COVID-19, а четвёртая вакцина близка к запуску в оборот. Вакцинация набирает темп.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил о готовности России взаимодействовать со всеми странами, выстраивая взаимовыгодное партнерство на принципах равноправия и невмешательства.

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