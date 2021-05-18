Симферополь, , 13:28 — REGNUM Нужно развивать международные связи по крымской тематике на негосударственном уровне, они обязательно внесут свой вклад в пробивание политических барьеров, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 мая, комментируя высказывания главы Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщалось ранее, Аксенов заявил, что непризнание со стороны западных стран не составляет для Крыма «никакой разницы». При этом он отметил, что «народная дипломатия«, культурные, спортивные и научные связи в будущем пробьют барьеры, выстроенные вокруг Крыма.

« Говорить, что отказ западных стран признавать российский статус Крыма не имеет никакого значения, это, конечно, упрощение. Во-первых, Крым российским не признают не только страны Запада. Во-вторых, этот отказ, конечно, сказывается на экономическом развитии этого региона, уровне жизни крымчан, обслуживании туристов.

Не будем забывать, что упускает возможности работы в Крыму не только западный бизнес, не только западные страны, но близкие нам страны ЕАЭС, другие дружественные России государства. Не спешит в Крым и российский бизнес, а некоторые компании, некоторые российские торговые сети, сети общественного питания в связи с опасениями по поводу зарубежных санкций Крыма просто чураются. Не работает на территории Крыма Сбербанк, не действует в Крыму РЖД — там работает «Крымская железная дорога». Не было бы угрозы санкций, иначе работали бы и крымские порты. Можно привести и другие примеры. Что же в этом хорошего?

Руководители этих кампаний скажут нам, что международная сторона дела мешает им открыто работать в Крыму, что забота об интересах компании требует лавировать. Но ведь это наши отечественные компании!

На этом фоне сложно, согласитесь, выдвигать претензии, скажем, к Белоруссии, которая из опасений неудобной ей международной реакции тоже воздерживается от официального признания Крыма частью России.

В результате экономика Крыма вынуждена развиваться в, условно говоря, «закрытом» режиме. Во всяком случае, — в режиме ограниченной конкуренции, и это тоже не в интересах жителей полуострова. А проблема их выезда за рубеж, оформления их загранпаспортов? Сегодняшнее положение в этой сфере точно нельзя назвать не имеющим значения!