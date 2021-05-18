Иваново, , 13:27 — REGNUM Жара до +35 градусов прогнозируется в Ивановской области на 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«18 мая 2021 года на территории города Иваново и Ивановской области ожидается сильная жара +35 градусов и выше», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям по возможности меньше времени находиться на солнце, утолять жажду прохладными напитками — водой, чаем, соком, контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем в Ивановской области устраняют последствия разрушительного урагана, пронесшегося по региону 15 мая. На 12:00 18 мая без электроснабжения всё еще оставались жители четырёх районов.