Москва, 18 мая 2021, 13:26 — REGNUM В России в ближайшее время в оборот будет запущена четвёртая российская вакцина от COVID-19. Об этом 18 мая заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами других государств.
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По его словам. Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции. «Спутник V», разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стал первым подобным препаратом в мире.
Вторая зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19 — «ЭпиВакКорона» — создана новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Третьей вакциной от коронавируса в России стал препарат под названием «КовиВак», созданный Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.