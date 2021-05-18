Москва, , 13:26 — REGNUM В России в ближайшее время в оборот будет запущена четвёртая российская вакцина от COVID-19. Об этом 18 мая заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами других государств.

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По его словам. Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией.

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции, — заявил глава государства. — Скоро будет запущена в оборот четвёртая».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции. «Спутник V», разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стал первым подобным препаратом в мире.

Вторая зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19 — «ЭпиВакКорона» — создана новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Третьей вакциной от коронавируса в России стал препарат под названием «КовиВак», созданный Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.