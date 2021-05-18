Канберра, , 13:26 — REGNUM Научный суперцентр по борьбе с дезинформаций необходимо создать демократическим странам Запада для своего выживания, уверены эксперты, сообщает 18 мая The Strategist.

Демократические страны во всем мире сталкиваются с различными формами дезинформации. Однако нынешний набор политических предписаний не может считать достаточно эффективным средством борьбы с ней, потому что правительства просто недостаточно знают о формирующейся цифровой информационной среде», отметила Алисия Уонлесс, директора Партнерства по противодействию влиянию при Фонде Карнеги за международный мир, во время круглого стола в Австралийском институте стратегической политики.

По ее словам, существует необходимость создания «дезинформационного ЦЕРНа» по образу Европейской организации по ядерным исследованиям, которая служит площадкой для изучения фундаментальных частиц с помощью Большого адронного коллайдера. Масштабы проблемы дезинформации настолько огромны, что только научное сотрудничество такого рода может устранить глобальную общую угрозу информационным системам, уверена Уонлесс.

«Наше демократическое общество обречено на упадок, если мы не добьемся серьезных результатов, чтобы остановить действие дезинформации», — заявила она.

По мнению Уонлесс, есть две основные проблемные области. Во-первых, дезинформация распространяется на глобальные, национальные, местные и индивидуальные информационные ландшафты, например, в новостях, социальных сетях и приложениях для обмена личными сообщениями.

Во-вторых, существуют недостатки в понимании как краткосрочных, так и долгосрочных последствий дезинформации: влияют ли кампании дезинформации на исход выборов, какая связь между дезинформацией и политически мотивированным насилием, а также каково может быть влияние дезинформации на здоровье политических систем в течение нескольких месяцев или лет? Уонлесс отметила, что с академической точки зрения большинство теорий коммуникации в большей степени учитывает передачу, но почти не рассматривает последствия такого воздействия.

Кроме того, существуют огромные пробелы в знаниях о последствиях контрмер дезинформации. Например, существует очень мало заслуживающих доверия исследований о воздействии мер по блокировке доступа к соцсетям распространителей дезинформации: помогает ли это ограничить дезинформацию или преступники просто уходят в подполье на более нишевые платформы?

Еще одна проблема заключается в том, что большая часть данных не раскрывается частными компаниями, поскольку такие компании считают эту информацию своей собственностью.

В качестве примера правильного международного сотрудничества, по мнению экспертов, можно считать информационную кампания после «отравления» в 2018 году бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «с помощью химического оружия». Великобритания смогла быстро создать неформальный альянс стран, которые выслали российских дипломатов и осудили Москву и применили санкции.