Волгоград, , 13:29 — REGNUM Уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве иностранного студента проходит в Волгоградском областном суде. На заседании 18 мая были допрошены мать погибшего и свидетель со стороны обвинения сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

В совершении преступлений обвиняется 22-летний житель Волгограда. По версии следствия, в июне 2020 года он нанёс более 20 ножевых ранений незнакомому 17-летнему студенту первого курса волгоградского медуниверситета, гражданину Азербайджана. Злоумышленника задержали несколько дней спустя в Смоленске при попытке покинуть территорию России. На судебное заседание приехала мать погибшего, которая признана потерпевшей по уголовному делу. Обвиняемый признал свою вину и на судебном процессе попросил прощения у женщины.

Следующее судебное заседание состоится 27 мая 2021 года. В отношении обвиняемого возбуждено четыре уголовных дела.