Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области приняло закон об ужесточении правил работы гидов и экскурсоводов. Решение приняли на заседании органа власти.

36 депутатов высказались за принятие законопроекта, один выступил против, ещё двое воздержались. Согласно тексту документа, вводится обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов. В дальнейшем региональным правительством будет сформирована аттестационная комиссия.

Работа гидов и экскурсоводов, которые продолжат работать без аккредитации, будет признаваться незаконным предпринимательством. Также данные граждане будут оштрафованы (физические лица на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица — от 15 до 30 тысяч рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла федеральный законопроект об аккредитации гидов и экскурсоводов.

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