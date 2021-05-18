Джакарта, , 13:23 — REGNUM Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатио вместе с председателем парламента Турции договорились просить ООН принять резолюцию, осуждающую агрессию Израиля, сообщает Antara.

Бамбанг Сусатио провел телефонный разговор с председателем парламента Турции 18 мая 2021 года.

«Мы подчеркиваем важность совместной работы Индонезии и Турции для получения глобальной поддержки, особенно со стороны мусульманских стран, которые являются членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также других организаций, чтобы оказать давление на ООН с целью немедленно выпустить резолюцию, осуждающую агрессию Израиля», — заявил Бамбанг Сусатио.

Как сообщало ИА REGNUM, пропалестинские протестующие в столице Индонезии провели акцию, чтобы потребовать прекращения израильских авиаударов в секторе Газа.

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