Рига, , 13:23 — REGNUM Появление российских флагов на улицах столицы Латвии связано с проведением здесь Чемпионата мира по хоккею, а российская сборная — одна из его участниц. С таким разъяснением выступила пресс-служба рижской мэрии.

Подчеркивается, что запрет на использование российского триколора из-за введенных против спортсменов этой страны санкций касается только места проведения турнира — на арене, где пройдут сами хоккейные матчи, флагов РФ не будет.

При этом в посвященном чемпионату мира уличном оформлении Риги ему выделено место. Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои действия с организаторами мирового первенства и Международной федерацией хоккея, поэтому все действия соответствуют правилам.