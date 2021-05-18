Москва, , 13:22 — REGNUM Возможность снимать в банкомате наличные деньги с чужих счетов, которую с 2022 года обещают сделать доступной ряд российских банков, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала финансовый эксперт Юлия Макушева:

«Свершилось то, чего мы так долго ждали! Уже со следующего года переслать деньги родным и знакомым будет проще. Больше не нужно будет стоять в очереди и заполнять бланки! Стоит лишь нажать пару кнопок в мобильном приложении банка и отправить другому человеку специальный qr-код.

Получатель сканирует код в любом банкомате и сразу же получает наличные. Это крайне удобно если вы забыли дома все документы и карты, а может отдыхаете на курорте и потеряли сумочку. Для нас, инвесторов, это дополнительные возможности. Сейчас фондовый рынок падает, у многих срабатывает маржин колл (принудительное закрытые позиций брокером).

Чтобы этого избежать, требуется срочное пополнение баланса. Представьте себе ситуацию, когда нет доступа к своим картам и вот-вот брокер закроет позиции. Тут на помощь приходит ваш друг, послав qr-код. За несколько секунд можно будет пополнить брокерский счёт и спасти свои деньги. Ещё одна интересная возможность — это моментальное внесение залога за дорогостоящие товары.

Например, за квартиру или машину. Если сейчас требуется делать перевод по реквизитам или по номеру карты (с возможностью ошибиться в одной цифре и потерять деньги), то qr-код делает перевод моментальным и безопасным. Однако не стоит забывать о возможности мошеннических действий с кодами.

На данный момент банки рассматривают два варианта повышения безопасности для qr-кода: 1) ограничение максимальной суммы перевода; 2) ограничение действия кода во времени. Также хотелось бы добавить ещё одну возможную меру безопасности: получатель денег должен посмотреть в камеру банкомата для распознания лица. Таким образом, в случае мошеннических действий, у правоохранительных органов будет фотография преступника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что с 2022 года российские банки начнут массово внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты, выяснили «Известия». Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур уверен, что спрос на эту услугу будет высоким.

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