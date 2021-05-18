Таллин, , 13:22 — REGNUM Представитель Эстонии Уку Сувисте исполнит на конкурсе «Евровидение» песню The Lucky One, которая не станет хитом и не сумеет покорить аудиторию. Такое мнение эстонская журналистка и телеведущая Алина Захарова высказала stolitsa.ee.

«Евровидение» — это конкурс песни, а в композиции The Lucky One я не вижу абсолютно никакой силы», — отметила она.

По ее мнению, «самое печальное, что, прослушав песню Уку, мне через некоторое время было сложно вспомнить и напеть ее — это значит, что песня «на один раз». Не понравился журналистке и текст песни — «Уку страдает от несчастной любви и расставания, поет, что ему лучше быть одному. Для победной песни хотелось бы какого-то более вдохновляющего посыла».

Захарова прогнозирует, что эстонский представитель не сумеет пробиться в основной финал «Евровидения». Полуфинал с участием Уку Сувисте пройдет в четверг, 20 мая.