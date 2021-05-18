Иваново, , 13:21 — REGNUM Четыре района Ивановской области остаются без электроснабжения по данным на 12:00 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

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«По состоянию на 12:00 18 мая без электроснабжения остаются: четыре района (Юрьевецкий, Верхнеландеховский, Пучежский и Пестяковский), 45 населенных пункта, 554 жилых дома с населением 2 615 человек (в том числе 649 детей)», — говорится в сообщении МЧС.

В ликвидации последствий урагана в регионе участвуют более 220 человек, привлечено 65 единиц техники. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется к 19:00 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган пронесся по территории региона 15 мая, в результате шесть районов Ивановской области — Шуйский, Родниковский, Юрьевецкий, Верхнеландеховский, Пучежский и Пестяковский — остались без электроснабжения. Всего в зону отключения попали 393 населенных пункта с общим числом жителей свыше 25 тыс. человек, 36 объектов социальной сферы. У почти 150 зданий в регионе повреждена кровля. В Юрьевецком районе введен режим ЧС.

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