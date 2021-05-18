Таллин, , 13:21 — REGNUM Девочки и женщины Афганистана станут первыми мишенями для атак талибов, когда территорию страны покинет последний военный контингента НАТО. Об этом в интервью ERR заявила десятилетиями проработавшая в Пакистане и Афганистане эксперт Вииу Лиллесаар.

Так она прокомментировала новости о взрыве заминированной машины возле школы для девочек в Кабуле, приведшем к многочисленным жертвам.

«Я боюсь, что многие закроются дома и будут там до тех пор, пока не установится новая власть, пока они не увидят, что это за власть. Или они вернутся в Пакистан. Или поедут в Европу», — заявила она.

По ее мнению, во время оккупации страны НАТО здесь проводились определённые социальные реформы, и многие женщины впервые почувствовали себя свободными. «Женщины получили права, по крайней мере, в больших городах, они работают, и семьи счастливы, потому что теперь женщины также приносят доход в семьи», — добавила Лиллесаар.

Она убеждена, что с возвращением талибов многие реформы, например, в здравоохранении, будут отменены. «Многие женщины начнут умирать, потому что им придется рожать дома», — уверена Лиллесаар.