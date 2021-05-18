Сеул, , 13:25 — REGNUM Южная Корея примет участие в ежегодных многонациональных учениях Red Flag Alaska. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС Южной Кореи.

По их словам, в учениях примут участие истребители F-15K, грузовые самолёты и несколько десятков военнослужащих.

По данным пресс-службы Тихоокеанских ВВС США, в учениях, которые пройдут с 10 по 25 июня под руководством США, примут участие около 1500 человек и 100 единиц техники.

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Напомним, что в 2020 году представители ВВС Южной Кореи не участвовали в учениях Red Flag Alaska из-за пандемии коронавируса.

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