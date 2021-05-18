Таллин, , 13:19 — REGNUM Число заключенных в тюрьмах и арестных домах Эстонии по состоянию на начало мая составило 2290 человек, это наименьшее число таких лиц со времен восстановления независимости республики в 1991 году. Об этом сообщило министерство юстиции страны со ссылкой на собственные данные.

Среди заключенных — 1849 осужденных и 441 арестованный. В тюрьме открытого типа содержатся 98 человек, 38 заключенных отбывают наказание пожизненно. Также за решеткой находятся 90 женщин и трое несовершеннолетних.

Снижение числа заключенных в тюрьмах объясняется ускоренным переходом пенитенциарной системы на дистанционный домашний арест, когда осужденный отбывает срок наказания дома с электронным браслетом на ноге. Таких в Эстонии стало рекордное количество человек — 3942.

В марте 2014 года число заключенных впервые после восстановления независимости Эстонии упало ниже 3000 человек. В течение 1990-х годов в тюрьмах было более 4400 заключенных.