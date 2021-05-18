Таллин, , 13:17 — REGNUM Власти Великобритании зафрахтовали круизный лайнер Silja Europa эстонской компании Tallink в качестве плавучего отеля для размещения полицейских. Об этом сообщили эстонские СМИ со ссылкой на британское издание Daily Mail.

В английском графстве Корнуолл пройдет саммит «Большой семерки», для обеспечения его безопасности будут задействованы дополнительные силы правопорядка — около 5000 полицейских, пятая часть которых разместится на Silja Europa.

Лайнер зафрахтован на период саммита, который пройдет в Карбис-Бэй 11−13 июня. Silja Europa простоит на причале в порту Фалмут десять дней. На борту судна будут соблюдаться строгие коронавирусные ограничения, включая ежедневное тестирование.

Daily Mail отмечает, что Tallink характеризует Silja Europa как «самое большое и красивое круизное судно в Балтийском море».