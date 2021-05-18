Москва, 18 мая 2021, 13:17 — REGNUM Арбатско-Покровская линия метро Москвы будет продлена. Соответствующий проект утвердил мэр столицы Сергей Собянин.
Проект предполагает строительство новой станции «Гольяново». Её разместят на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Длина нового участка составит 2,6 км.
Отмечается, что нагрузка на станцию «Щёлковская», которая сейчас является конечной, сократится на 25%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется увеличить расходы на строительство метрополитена.
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