Ташкент, , 13:16 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил заменить 11 тыс. национальных стандартов на международные, сообщили в пресс-службе главы государства.

17 мая узбекистанский лидер ознакомился с работой по совершенствованию национальной системы технического регулирования. Международные стандарты планируется принять взамен национальных, которые не приведены к международным требованиям.

С 2023 года узбекистанские предприятия планируется перевести на новые стандарты. Кроме того, 20 испытательных лабораторий в системе «Узстандарт» планируется поднять до международного уровня.

Отмечается, что в Узбекистане действует около 30 тыс. стандартов, из которых 19 тыс. приведены в соответствие с международными нормами.