Москва, , 13:18 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в конце мая не исключена, в настоящее время она готовится. Об этом 18 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли состояться встреча лидеров России и Белоруссии в указанные сроки, где будет возможно утверждение интеграционных карт двух стран.

Также Песков уточнил, что правительства двух стран ведут работу по исполнению поручений, которые президенты РФ и Белоруссии дали по итогам своей прошлой встречи.

«Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина нет планов проводить полноценный летний отпуск.