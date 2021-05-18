Лондон, 18 мая, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Французский футболист Эрик Кантона, выступавший за «Манчестер Юнайтед», включён в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 18 мая сообщает пресс-служба лиги.

Georges Biard Эрик Кантона

Кантона стал третьим футболистом, попавшим в Зал славы АПЛ. Ранее этой чести удостоились форварды Алан Ширер и Тьерри Анри, которые стали первыми членами вновь созданного Зала славы.

Отмечается, что по результатам голосования Кантона возглавил список из 23 футболистов — претендентов на включение в Зал славы. В дальнейшем таким же образом будут отобраны ещё пять игроков.

Кантона играл за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год, после чего завершил карьеру. Он четыре раза стал чемпионом Англии и выиграл два Кубка и три Суперкубка Англии.