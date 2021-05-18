Рига, , 13:14 — REGNUM Министерство обороны Латвии подписало с вооруженными силами Австрии договор о закупке 18 самоходных гаубиц M109A5Oe. По сообщению пресс-службы минобороны республики, сделка обойдется ведомству в 2 млн евро.

Стоимость одной боевой единицы, в зависимости от комплектации, составляет от 60 до 140 тысяч евро. Самоходки этого типа были созданы в 1950-е годы и выпускались в США в период 1962—2003 годов. Нынешняя партия находилась на консервации в резерве минобороны Австрии с 2007 года.

Нынешний договор является дополнением к контракту, заключёнными этими странами весной 2017 года. Тогда было решено закупить 47 единиц боевой техники этой марки, гаубицы были доставлены в Латвию и вступили в строй осенью 2018 года.

После эксплуатации руководство минобороны республики приняло решение о закупке дополнительных 18 самоходных гаубиц.