Самара, 18 мая 2021, 13:17 — REGNUM Дополнительные предложения по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Самарской области поручил подготовить глава региона Дмитрий Азаров в ходе обращения к Самарской Губернской Думе с ежегодным Посланием.
Губернатор Самарской области подчеркнул, что в регионе нужно уделить особое внимание безопасности школьников.
«Если нужна дополнительная программа по защите детей, давайте ее примем. Виктор Альбертович, жду ваших предложений в кратчайшие сроки», — обратился Азаров к министру образования и науки региона Виктору Акопьяну.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2021 году намерены открыть десять новых детских садов и две школы.