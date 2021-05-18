Москва, , 13:21 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к усилению линии Берлина на системное сдерживание Москвы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 18 мая в видеообращении к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи».

Он выразил сожаление из-за того, что общая беда — пандемия — пока не сплотила международное сообщество. Непростой период наступил в том числе в отношениях между Россией и ФРГ.

Сергей Лавров «Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России»

По словам главы российской дипломатии, Россию в Германии представляют едва ли не угрозой европейской безопасности. Против Москвы выдвигаются безосновательные, зачастую абсурдные обвинения, антироссийски заряжен ряд герамнских СМИ. Из-за этого нарастает дефицит доверия, разрушается фундамент межгосударственных связей.

Россия не заинтересована в конфронтации с Германией, добавил Лавров. Он констатировал также, что бизнесмены из ФРГ неизменно подтверждают готовность к дальнейшему сотрудничеству с РФ.

Читайте также: Россия заинтересована в привлечении французских инвестиций — Лавров