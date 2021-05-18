Москва, 18 мая 2021, 13:21 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к усилению линии Берлина на системное сдерживание Москвы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 18 мая в видеообращении к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи».
Он выразил сожаление из-за того, что общая беда — пандемия — пока не сплотила международное сообщество. Непростой период наступил в том числе в отношениях между Россией и ФРГ.
По словам главы российской дипломатии, Россию в Германии представляют едва ли не угрозой европейской безопасности. Против Москвы выдвигаются безосновательные, зачастую абсурдные обвинения, антироссийски заряжен ряд герамнских СМИ. Из-за этого нарастает дефицит доверия, разрушается фундамент межгосударственных связей.
Россия не заинтересована в конфронтации с Германией, добавил Лавров. Он констатировал также, что бизнесмены из ФРГ неизменно подтверждают готовность к дальнейшему сотрудничеству с РФ.
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