Москва, , 13:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт 24 мая в Сочи встречу с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом российский лидер сообщил 18 мая на церемонии вручения верительных грамот в Москве.

По словам Путина, отношения стратегического партнерства и союзничества с Киргизией укрепляются, обе страны объединяют страницы совместной истории.

Стороны успешно взаимодействуют в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях.

«Сообща содействуем развитию евразийской интеграции, — заявил Путин. — Проведем предметный разговор по всем этим темам в ходе предстоящей встречи с президентом Садыром Жапаровым 24 мая в Сочи».

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты главе государства вручили послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикии, Доминиканской Республики, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Республики Гвинея-Бисау, Катара.

Также в церемонии приняли участие посол Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, Южно-Африканской Республики, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили.

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