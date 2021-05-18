Барнаул, , 13:12 — REGNUM К сожалению, информация о намерении организовать в России учёт домашних животных выглядит пока неопределённо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин:

«Что значит «вести учет»? А, как известно, «дьявол прячется в мелочах». По опыту своего ТСЖ могу отметить, что что-то надо решать с содержанием животных в многоквартирных домах. В Барнауле нет ни одной официально оформленной площадки для выгула собак. Собаки, как правило, вырвавшись на волю из квартиры, тут же гадят у подъездов. И редкий хозяин гуляет с мешочком, в который собирает эти экскременты.

Жители жалуются на лай, когда хозяин оставляет собаку дома в одиночестве. Ранним утром при выгуле собак они зачастую устраивают шумные схватки, и хозяину не всегда удается их разнять. Хоронить животных негде.

Ещё один чисто коммунальный аспект: некоторые любители заводят по несколько собак, не устанавливают квартирные водосчетчики и льют воды вдоволь. Тем самым жители других квартир вынуждены платить за эту воду, так как она проходит как «общедомовые нужды». Так что спичрайтеры Путина придумали остроумную ничего не значащую формулировку: «вести учёт».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении учёта домашних животных президент РФ Владимир Путин поручил подготовить правительству до 1 декабря 2021 года. Домашние животные подпадут под учет, безнадзорные — под мониторинг.

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