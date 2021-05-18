Обнинск, Калужская область, , 13:21 — REGNUM В Обнинске Калужской области осложнилась ситуация с COVID-19: в городе зафиксировано 73 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что вдвое больше, чем за позапрошлую неделю. Об этом 17 мая заявил на планёрке в горадминмстрации главный государственный санитарный врач Обнинска Владимир Марков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании была высказана серьёзная озабоченность темпами вакцинации. Для формирования коллективного иммунитета в городе необходимо привить 60% взрослого населения, но реальное число привитых пока составляет всего 10 тыс. 68 человек первым компонентом и 8 тыс. 27 человек — вторым. Мэр Обнинска Татьяна Леонова считает, что город должен быть защищен от третьей волны инфекции. По её данным, на сегодняшний день вакцинировалось 7% обнинцев.

«Может случиться так, что некому будет вести занятия в школах и работать», — высказала свое опасение Татьяна Леонова.

Как рассказал исполняющий обязанности директора Клинической больницы № 8 ФМБА России Олег Ярошенко, по состоянию на утро 17 мая в городе зафиксировано 340 больных ковидом, из них 32 лечатся в стационарах. Остальные переносят болезнь в бессимптомной или легкой форме и получают бесплатное лекарственное обеспечение и лечение амбулаторно на дому.

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