Владимир, , 13:11 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 18 мая зарегистрировано 1160 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены пять смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 30 тыс. 478 человек.

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