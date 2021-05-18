Владимир, , 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 18 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 894 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 478 пациентов, в том числе 61 человек — за последние сутки.