Кызыл, , 13:08 — REGNUM В десятку крупнейших налогоплательщиков Тувы по итогам 2020 года вошли пять ведущих горнодобывающих компаний. Их отчисления в бюджет региона превысили 13% всех поступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Лидером по наполнению казны стала китайская компания «Лунсин», разрабатывающая месторождение полиметаллов. В 2020 году она уплатила в бюджет республики 206,5 млн рублей. На втором месте расположилась шведская золотодобывающая компания «Тардан голд», выплатившая 177,6 млн рублей.

Также в число наиболее крупных налогоплательщиков региона вошли компании «Межегейуголь», «Ойна» и Тувинская горнорудная компания.

«В Минфине республики отметили, что минувший год был не самым лучшим в плане доходов. В силу целого ряда обстоятельств, включая ограничения, связанные с пандемией, налоговые поступления от некоторых компаний сократились в разы», — добавили в правительстве.