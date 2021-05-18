Таллин, , 13:06 — REGNUM В понедельник, 17 мая, в четвертом поединке финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу таллинский клуб «Калев/Крамо» взял верх над командой Пярнуского порта — 96:70. Об этом сообщил портал ERR, отметив, что таким образом столичные баскетболисты выиграли серию со счетом 3:1 и защитили чемпионский титул.

В четвертом поединке серии пярнусцы выиграли первую четверть (22:21), но уже к большому перерыву вели гости — 53:47. А во второй половине калевцев было уже не остановить. Лучшим в составе победителей стал американский легионер Чавон Льюис — 31 очко.

«Калев/Крамо» в 12-й раз стал чемпионом Эстонии. Ранее бронзовые медали завоевали баскетболисты раплаского «Авис Утилитаса».

В нынешнем году «Калев/Крамо» выиграл и Эстоно-латвийскую баскетбольную лигу.