Санкт-Петербург, 18 мая, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Петербурге ограничат продажу алкогольных напитков во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу. Ограничения затронут территорию вблизи стадиона, где пройдет семь игр Евро-2020, а также районы размещения фан-зон чемпионата. Соответствующий документ рассмотрит Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь на улице

Законопроект предусматривает введение запрета на розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре, за исключением продажи алкоголя в учреждениях общественного питания, на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове, за один день до начала матчей и непосредственно в дни их проведения.

На территориях, прилегающих к фан-зоне на Конюшенной площади и Парку футбола у дворца спорта «Юбилейный» запрет планируется ввести на период с 11 июня по 11 июля 2021 года, а на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади — с 1 июля по 11 июля 2021 года.

«Стеклянная тара — травмоопасна. Следовательно, нам необходимо исключить возможность ее появления в местах, где будут собираться десятки тысяч людей. Тем более что это никак не коснется заведений, специально предназначенных для культурного отдыха», — пояснил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Аналогичные запреты вводились в Петербурге во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении безопасности при проведении мероприятий чемпиона Европы по футболу (Евро-2020), которые состоятся в Санкт-Петербурге в июне-июле текущего года. Этим указом, в частности, властям города поручено определить границы территорий, где будет запрещена торговля алкоголем в стеклянной таре и употребление алкоголя.