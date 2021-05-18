Рига, , 13:04 — REGNUM Более €12 млн составили расходы на организацию чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом 18 мая сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

«Самые большие затраты были связаны с тем, что надо было расположить всех участников по одному в номере гостиницы», — цитирует Калвитиса ТАСС.

По его словам, эта затратная позиция стала самой большой, потому что чемпионат полностью финансируется правительством Латвии, Федерацией хоккея страны и Международной федерацией хоккея (IIHF).

Он добавил, что примерно 30% от всех расходов на организацию мирового первенства взяло на себя латвийское правительство.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.