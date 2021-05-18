Токио, , 13:10 — REGNUM Японская экономика показала рекордное падение по итогам 2020 финансового года, который завершился 31 марта. ВВП страны сократился почти на 4,6 п. п. по сравнению с 2019 годом, об этом объявило правительство Японии.

Падение ВВП власти объяснили падением внутреннего спроса и экспорта в условиях пандемии коронавируса. Столь крупного снижения не было за весь период составления статистики, то есть с 1955 года.

За 2020 календарный год в Японии на 6 п. п. снизился объём личного потребления, на который приходится почти 60% ВВП, и на 12,3 п. п. — объём экспорта.

Для сравнения, в США в 2020 году ВВП снизился на 3,5 п. п. в годовом выражении, в еврозоне — на 6,8 п. п., а в Китае показатель увеличился на 2,3 п. п.

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