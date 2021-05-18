Тольятти, Самарская область, , 13:04 — REGNUM АвтоВАЗ представил на российском авторынке модель Lada Granta с новым 90-сильным двигателем. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба компании.

Новый восьмиклапанный двигатель оснастили модернизированной шатунно-поршневой группой, обновленным коленвалом, газораспределительным механизмом и рядом других изменений — всего 48 новых деталей.

Таким образом, мощность двигателя составила 90 «лошадей» и 143 Нм крутящего момента, а его 80% доступны уже на 1300 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений передач. Также была исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. километров.

Новый мотор потребляет 7,5 л 92-го бензина на 100 км. С 0 до 100 км/ч автомобиль Lada Granta с новым мотором разгоняется на 0,4 секунды быстрее.

Стоимость Granta с новым мотором начинается от 519 900 рублей. Ранее Lada Granta оснащалась 1,6-литровым мотором с индексом 11 189 мощностью 87 л. с.

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